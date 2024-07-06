Оккупанты ударили по Украинску и Покровску в Донецкой области: есть погибший и раненые

Российские оккупационные войска 6 июля снова нанесли удары по Донетчине. Под вражеским огнем оказались Покровск и Украинск.

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Известно о по меньшей мере одном погибшем и раненых, есть разрушения. Подробности раскрыл глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донбетчины... Россияне ежедневно бьют по мирным жителям региона. Не превращайте себя в мишень! Эвакуируйтесь своевременно!" – написал он.

По словам Филашкина, по Украинску, входящему в Селидовскую громаду, захватчики открыли огонь из 9К58 "Смерч" калибра 300 мм. В результате обстрела погиб человек. Еще двое гражданских получили ранения. Разрушения в Украинске претерпели четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

В Покровске, по предварительной информации, оккупанты ранили одного местного жителя, также было повреждено админздание.

Напомним, ранее в этот же день оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии.

В результате обстрела в Красногригорьевской громаде на Никопольщине погибла женщина. Повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки, парники, гараж и скутер. Остальные последствия атаки уточняются.

Также сообщалось, что оккупанты утром 6 июля ударили по Херсонщине. В результате артиллерийских обстрелов разрушен частный дом, под завалами которого спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.