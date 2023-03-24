newspaper
img

Оккупанты ударили по плавням и складу в Херсоне: есть погибший и раненый. Видео

Дарья Дурова
Война против России
1 минута
840
Армия РФ ударила по Херсону

Российские военные преступники 24 марта снова ударили по Херсону. Под удар попали плавни и складское помещение, в результате один гражданский погиб, еще один получил ранения.

Видео дня

Видео с места происшествия поделилась Херсонская ОГА (ОВА) в Telegram. "Двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики, но, к сожалению, 55-летний мужчина скончался от осколочного ранения в грудь", – сообщила пресс-служба (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Второй мужчина, которому 77 лет, получил ранение конечностей и грудной клетки, но выжил. Медики оказали ему первую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние пациента – средней тяжести.

Вражеский обстрел Херсона
Последствия удара противника по городу

Кроме того, россияне ударили по складу, он загорелся. Огонь быстро ликвидировали прибывшие по вызову спасатели.

Осторожно, в ролике есть кадры 18+!

Херсон на карте боевых действий

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 24 марта российская оккупационная армия накрыла огнем из артиллерии Белозерку Херсонской области. Один мирный житель погиб, еще четверо получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!