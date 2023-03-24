Оккупанты ударили по плавням и складу в Херсоне: есть погибший и раненый. Видео

Российские военные преступники 24 марта снова ударили по Херсону. Под удар попали плавни и складское помещение, в результате один гражданский погиб, еще один получил ранения.

Видео дня

Видео с места происшествия поделилась Херсонская ОГА (ОВА) в Telegram. "Двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики, но, к сожалению, 55-летний мужчина скончался от осколочного ранения в грудь", – сообщила пресс-служба (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Второй мужчина, которому 77 лет, получил ранение конечностей и грудной клетки, но выжил. Медики оказали ему первую помощь и эвакуировали в больницу. Состояние пациента – средней тяжести.

Кроме того, россияне ударили по складу, он загорелся. Огонь быстро ликвидировали прибывшие по вызову спасатели.

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Как сообщал OBOZREVATEL, утром 24 марта российская оккупационная армия накрыла огнем из артиллерии Белозерку Херсонской области. Один мирный житель погиб, еще четверо получили ранения.

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