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Оккупанты ударили по Никополю, вспыхнули пожары: погиб мужчина, еще три человека ранены. Фото

Дарья Дурова
Война против России
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Город Никополь пережил очередной российский обстрел

Никополь утром 10 июля подвергся вражескому обстрелу. Оккупационные войска РФ убили мужчину, еще трое гражданских получили ранения.

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Об этом сообщил руководитель Днепропетровская ОГА (ОВА) Сергей Лысак в Telegram. Он уточнил, что по городу враг ударил артиллерией.

Погибшему мужчине 62 года. Пострадали двое мужчин и одна женщина (по информации на 9:40 среды).

"В городе возникло несколько пожаров. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто",– рассказал чиновник.

Никополь на карте

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 июля Российская Федерация устроила очередной обстрел Украины дронами-камикадзе Shahed-131/136. Силы ПВО сбили 14 из 20 российских БПЛА. Было попадание в энергообъект в Ривненской области. Также враг ударил по нашей стране пятью ракетами разных типов.

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