Оккупанты ударили по Никополю, вспыхнули пожары: погиб мужчина, еще три человека ранены. Фото
Никополь утром 10 июля подвергся вражескому обстрелу. Оккупационные войска РФ убили мужчину, еще трое гражданских получили ранения.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровская ОГА (ОВА) Сергей Лысак в Telegram. Он уточнил, что по городу враг ударил артиллерией.
Погибшему мужчине 62 года. Пострадали двое мужчин и одна женщина (по информации на 9:40 среды).
"В городе возникло несколько пожаров. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто",– рассказал чиновник.
Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 июля Российская Федерация устроила очередной обстрел Украины дронами-камикадзе Shahed-131/136. Силы ПВО сбили 14 из 20 российских БПЛА. Было попадание в энергообъект в Ривненской области. Также враг ударил по нашей стране пятью ракетами разных типов.
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