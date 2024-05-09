Оккупанты ударили по Купянску на Харьковщине: есть погибший и пострадавшая. Фото

Город Купянск на Харьковщине утром 9 мая пережил очередной российский обстрел. Погиб 52-летний местный житель, травмы получила 49-летняя женщина.

Пресс-служба ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области сообщила в Telegram, что взрывы прогремели около 10:00 четверга. Какое именно вооружение применили оккупанты, не уточняется.

Под вражеский огонь попала местная жительница, ее доставили в больницу с взрывной травмой и осколочными ранениями. В медицинском учреждении от полученных телесных повреждений погиб еще один потерпевший.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 УК.

Как писал OBOZ.UA, 5 мая террористические войска России обстреляли управляемой авиационнрй бомбой село Моначиновка Купянского района Харьковской области. Этот удар уничтожил целую улицу и убил пожилую женщину.

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