Оккупанты ударили по Антоновке на Херсонщине, пострадала женщина

Российские войска утром 30 октября снова атаковали Херсонщину. Под вражеский обстрел попала Антоновка.

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Ранения получила 55-летняя женщина. Об этом рассказали в Херсонской областной военной администрации.

Антоновку путинские войска обстреляли около 06:30 утра.

"В результате вражеского обстрела 55-летняя местная жительница получила взрывную травму, обломочные ранения и перелом кости ноги", – говорится в сообщении Херсонской ОВА.

Пострадавшую скорая доставила в больницу. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, российские войска в ночь на 30 октября устроили новую воздушную атаку на Украину. За ночь они запустили по нашему государству 62 дрона, силы ПВО уничтожили 33 из них.

Также захватчики ударили ракетой неустановленного типа по частному сектору в одном из населённых пунктов Сумщины.

Не прошла ночь без последствий и в столице: в результате падения обломков сбитых "Шахедов" в Соломенском районе Киева вспыхнули пожары. В частности, разрушения получила многоэтажка, там пострадали девять человек, среди которых – 11-летний ребенок.

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