Оккупанты ударили по Херсону и области: погиб мужчина, среди раненых – 14-летняя девушка. Видео

Утром 3 сентября российская террористическая армия атаковала Херсон и другие населенные пункты региона. Вследствие обстрела погиб мужчина, ранения получили несколько человек, в том числе, ребенок.

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У пострадавшего ребенка диагностировали крайне тяжелые ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин

Глава ОВА заявил, что около 4:00 утра россияне атаковали областной центр. В результате обстрела жилого дома крайне тяжелые ранения получила 14-летняя девушка. У нее диагностировали травматический шок, открытую травму грудной полости, переломы рук и ноги. Ребенок находится в операционной, медики делают все возможное, чтобы сохранить жизнь.

Также враг нанес удар по Антоновке около 7:00 утра. Для совершения теракта путинские войска использовали дрон. В городской администрации отметили, что пострадавшую женщину доставили ​​в больницу. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

По информации Херсонской областной прокуратуры, утром 3 сентября враг также сбросил взрывчатку с БПЛА по одной из улиц в Кизомысе Херсонского района. В результате атаки погиб 45-летний мужчина, который ехал на велосипеде.

В прокуратуре уточнили, что по Херсону российская армия нанесла комбинированный удар из ствольной артиллерии и РСЗО. Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают принимать все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами в Херсонской области оказались Тягинка, Антоновка, Садовое, Шевченковка, Станислав, Новодмитровка, Приднепровское, Казацкое, Зеленовка, Камышаны, Кизомис, Берислав, Гавриловка, Новорайск и город Херсон.

Целью российских террористов стал объект критической инфраструктуры, образовательное и культурное заведения, админздание и церковь. Также враг атаковал жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 3 многоэтажки и 28 частных домов. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четверо получили ранения, среди них один ребенок.

Напомним, российские оккупационные войска вечером 2 сентября ударили ракетами по Днепру. В городе прогремели взрывы, повреждены жилые дома.

Ранее сообщалось, что утром 2 сентября российские войска совершили комбинированную атаку по Киеву с применением большого количества крылатых и баллистических ракет. В городе раздавались взрывы, работала ПВО, из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.