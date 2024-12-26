Оккупанты шли по переправе из своих трупов, им плевать на людей: разведчик рассказал о цинизме врага

Во время одного из вражеских штурмов в районе Лимана Донецкой области оккупанты организовали переправу из тел собственных погибших. Только так им удалось форсировать речку и захватить небольшой плацдарм.

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Об этом рассказал воин подразделения радиоэлектронной разведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он описал один из показательных случаев штурмовых действий врага в районе Лимана, когда захватчикам приказали форсировать реку.

"Река небольшая, но ее так просто перейти трудно. Наши, имея преимущество в высоте и в том, что знают, кто перед ними, стали их уничтожать. А россиян посылают в штурм и посылают. [...] Тогда они забрали у нас маленький плацдарм. Знаете, благодаря чему? Благодаря переправе. Только из своих трупов. И по своим трупам они перешли. Им абсолютно плевать на своих людей", – сказал разведчик.

В ГУР рассказали, что благодаря использованию системы радиоэлектронной разведки специалисты разведки среди ряда важных задач также получают доказательства совершения военных преступлений оккупантов.

Речь идет, в частности, о расстрелах военнопленных.

Внесудебная казнь собственного личного состава за отказ идти в мясной штурм – тоже присущая россиянам практика.

"Командир второго батальона 164-й бригады 25-й армии ВС РФ лично расстрелял двух военнослужащих, и это было сказано вообще без чего-либо... Может, чтобы мы услышали... Он открытым текстом отдал приказ своим подчиненным расстрелять, потому что те отказывались идти в бой", – рассказал воин РЭР ГУР.

По словам разведчика, за деньги россияне готовы абсолютно на все. Даже жены оккупантов заботятся лишь о том, чтобы получить выгоду от участия мужа в войне против Украины.

"Сами женщины говорят, что, мол, ты потерпи там. "Там вот губернаторская выплата пришла". – Это ужас, просто ужас", – сказал разведчик.

Как сообщал OBOZ.UA, командование армии РФ отказывается забирать с островов в Херсонской области тела ликвидированных оккупантов, чтобы страна-агрессор не выплачивала компенсации их семьям. После одного из штурмов погибло более половины роты, которая так и осталась на поле боя.

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