Оккупанты сбросили взрывчатку на авто с людьми в Бериславе: погибла женщина, ее мужа госпитализировали

Российские оккупационные войска 13 октября с дрона сбросили взрывчатку на авто в Бериславе Херсонской области. Вследствие атаки погибла молодая женщина, ее муж госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, оккупанты попали в авто с людьми, где находились двое местных жителей.

"Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 лет. Ее 36-летний муж был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии", – сообщил Прокудин.

Также пострадала 79-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Видео дня

В Херсонской областной прокуратуре рассказали, что российские военные атаковали гражданский автомобиль около 10:10 пятницы. Раненая пожилая женщина в момент взрыва находилась на улице вблизи места прилета.

Досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью и днем 12 октября войска России обстреляли Чернобаевку Херсонской области. Погибли по меньшей мере два местных жителя, еще один получил ранения.

– 11 октября захватчики ударили по гимназии в Никополе на Днепропетровщине, погибли четыре человека. Момент удара попал на видео.

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