Оккупанты утром несколько раз обстреляли Херсон, погибший и пострадавший

Российские войска утром 7 января нанесли удар по Херсону. Вследствие обстрела погиб 62-летний мужчина, еще один житель, в возрасте 66 лет, получил ранения.

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Как сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, враг обстрелял город около 9 часов утра.

"В Херсоне следствие обстрелов со стороны российских оккупационных войск погиб 62-летний мужчина. Около часа назад он получил ранения. Был госпитализирован, медики пытались спасти мужчину, но повреждения оказались несовместимы с жизнью", – написал он в своем Telegram-канале по состоянию на 10:04.

В Херсонской ОВА в свою очередь рассказали, что армия РФ атаковала Херсон с самого утра. Под удар попал центр города, в частности один из рынков, вследствие чего пострадал 66-летний мужчина.

Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 6 января в Украине объявили воздушную тревогу из-за запуска вражеских "Шахедов" из Краснодарского края РФ. Силы ПВО уничтожили 21 из 28 запущенных дронов-камикадзе, часть попала по Днепру и Николаевщине.

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