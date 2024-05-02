Оккупанты с декабря казнили по меньшей мере 15 военнослужащих ВСУ при попытке сдаться в плен - Human Rights Watch

В международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что с начала декабря 2023 года военные России казнили по меньшей мере 15 военнослужащих Украины при попытке тех сдаться в плен, и, возможно, еще шестерых, которые сдавались или уже сдались. Эти инциденты следует расследовать как военные преступления.

Соответствующее заявление было обнародовано 2 мая на сайте Human Rights Watch. Правозащитники подчеркнули, что виновные в преступлениях должны быть привлечены к ответственности.

"С начала полномасштабного вторжения в Украину российские вооруженные силы совершили много ужасных военных преступлений. Казни без суда и следствия – то есть убийства – украинских военных, которые сдались в плен или получили ранения, но были хладнокровно расстреляны, что категорически запрещено международным гуманитарным правом, также явлюется одним из таких позорных преступлений", – заявила заместитель директора отдела кризисов и конфликтов Белкис Вилье.

В Human Rights Watch рассказали, что изучили три случая вероятной казни без суда и следствия по меньшей мере 12 украинских военных, просмотрев и проанализировав видео с дронов, распространенные в соцсетях 2 и 27 декабря 2023 года, а также 25 февраля 2024 года.

Во всех этих случаях защитники Украины демонстрировали очевидное намерение сдаться в плен. Поскольку они больше не участвовали в боях, в соответствии с нормами международного гуманитарного права и законами войны они не могли быть объектом атаки.

Проанализировав видео, в Human Rights Watch установили места, где произошли два из трех инцидентов, однако из-за отсутствия на видео точных геоданных не смогли установить точную геолокацию третьего. Исследователи также не смогли выяснить, кому принадлежал дрон, снимавший видео казни.

Четвертый случай попал на видео, появившееся в соцсетях 19 февраля. На нем двое оккупантов расстреливают троих безоружных военных Украины, сдавшихся в плен. Владелец страницы, где было выложено видео, указал геолокацию, однако правозащитникам не удалось ее самостоятельно подтвердить.

Расследование пятого инцидента основывалось на видео интервью с украинским военным, которое было выложено в одном из Telegram-каналов 16 февраля, а также на материалах СМИ, в том числе интервью с родными одного из погибших. В этом случае, вероятно, захватчики казнили шесть военнослужащих, хотя обстоятельства преступления были менее очевидными.

В одном из пяти случаев, произошедшем 25 февраля, верифицированное видео с дрона демонстрирует, как минимум семь украинских защитников выходят из блиндажа среди деревьев между двумя полями, снимают бронежилеты, по меньшей мере один снял шлем.

Все они легли лицом вниз, а пятеро военных РФ целились в них из своих пулеметов. Оккупантов можно идентифицировать по хорошо заметным красным повязкам на руках и ногах. Затем трое окупантов выстрелили сзади и с обеих сторон в направлении украинских военных, которые явно сдались в плен, сообщили в Human Rights Watch.

Шесть военных сил обороны Украины оставались лежать лицом вниз, заметно реагируя на выстрелы, тогда как один пытался вернуться в блиндаж, но не успел – в него попал пуля. Инцидент произошел вблизи села Ивановское Донецкой области. Точное место подтвердил волонтер GeoConfirmed EjShahid, а затем и исследователи Human Rights Watch.

Правозащитники добавляют, что, очевидно, случаи таких казней не единичны. В Human Rights Watch также идентифицировали обнародованное 5 февраля видео с российского дрона отдельного момента боя.

Сдались ли украинские военные в плен, не удалось установить, но мужской голос на видео, относительно достоверности которого нет очевидных сомнений, явно отдает приказы российским военным во время боя на Донетчине. Он говорит: "Пленных не брать, всех расстрелять". Аудиовизуальный анализ видео подтверждает вывод о том, что это был российский дрон, заявили правозащитники.

Также отмечается, что в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в марте 2023 года, документально подтверждены казни 15 украинских военнопленных военными армии РФ и наемниками ЧВК "Вагнер" в течение первого года полномасштабного вторжения.

В отчете за февраль-июль 2023 года ООН подтвердила казнь без суда и следствия шести украинских военнопленных.

В обнародованном в марте 2024 года отчете за три предыдущих месяца зафиксировано 12 случаев казни по меньшей мере 32 захваченных военнопленных или лиц, больше не участвовавших в боях. ООН провела независимую проверку трех последних инцидентов с участием семи украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 апреля в Telegram распространилось видео расстрела украинских военнопленных в Крынках на левом берегу Херсонщины. Трех лежащих неподвижно военных в украинской форме оккупанты расстреляли в упор, вероятно, из автомата. Приказ о расстреле мог отдать замкомандира 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ РФ Сергей Иштуганов.

9 апреля Офис генпрокурора Украины заявил о 27 уголовных производствах по факту расстрела 54 украинских пленных военных.

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