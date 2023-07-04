Оккупанты пытались прорваться через границу: подробности атаки РФ на Сумщине, в результате которой погибли двое мирных жителей

В Сумской области российские военные преступники убили двух мирных жителей приграничного населенного пункта и ранили еще одного. Оккупанты открыли огонь по гражданским, когда пытались проникнуть на украинскую территорию.

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Об инциденте сообщило Оперативное командование "Север" в Telegram утром 4 июля. Вероятно, речь идет о попытке ДРГ противника пересечь границу.

"3 июля стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства. Не достигнув цели, враг, в своей привычной манере, открывает огонь по гражданскому населению с целью устрашения", – сказано в сообщении пресс-службы.

Деталей о том, где именно это произошло, в ОК "Север" не обнародовали. "Расследование обстоятельств чрезвычайной ситуации продолжается", – заявили представители командования.

Судя по фото, опубликованном пресс-службой, одного мирного жителя войска РФ убили посреди дороги. Рядом с убитым человеком видно изувеченный мотоцикл.

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В ОК "Север" еще раз призвали жителей населенных пунктов, расположенных близ границы с Россией, эвакуироваться.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 3 июля ВС РФ ударили по городу Сумы дронами-камикадзе. Погибло три человека, еще 21 житель получил ранения. 4 июля в областном центре был объявлен траур.

– Предварительно, было зафиксировано четыре прилета Shahed 136. В результате попадания повреждено административное здание СБУ и два многоквартирных жилых дома.

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