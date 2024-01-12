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Оккупанты пошли на штурм ВСУ, но потерпели провал: выжившим пришлось позорно бежать. Видео

Анна Паскевич
Война против России
1 минута
2,6 т.
Оккупанты пошли на штурм ВСУ, но потерпели провал: выжившим пришлось позорно бежать. Видео

Оккупанты пытались пойти в штурм на Купянском направлении, однако потерпели полный провал. Бойцы 2-го механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского дали мощный отпор врагу – часть захватчиков была обезврежена, а выжившим пришлось позорно бежать с поля боя.

Видео дня

Соответствующее видео в пятницу, 12 января, опубликовала пресс-служба 30-й ОМБр. "На Купянском направлении бойцы 2-го механизированного батальона 30 ОМБр разбили штурмовую группу врага еще на подходе к позициям и заставили ее на карачках сбегать. Посмотрите на это!" – говорится в сообщении военных.

На опубликованных кадрах видно, как оккупанты пошли штурмом на позиции украинских защитников в разрушенном населенном пункте, однако получили мощный отпор.

Оккупанты пошли на штурм ВСУ, но потерпели провал: выжившим пришлось позорно бежать. Видео

В результате военные РФ понесли потери, попав под огонь украинских защитников.

Оккупанты пошли на штурм ВСУ, но потерпели провал: выжившим пришлось позорно бежать. Видео

Уцелевшие были вынуждены срочно бежать, чтобы спастись от гибели на чужой земле.

Оккупанты пошли на штурм ВСУ, но потерпели провал: выжившим пришлось позорно бежать. Видео
Оккупанты пошли на штурм ВСУ, но потерпели провал: выжившим пришлось позорно бежать. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки оккупационные войска РФ потеряли около 840 человек и 57 единиц техники. С начала большой войны количество "демилитаризованных" захватчиков достигло 368 460.

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