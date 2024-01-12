Оккупанты пошли на штурм ВСУ, но потерпели провал: выжившим пришлось позорно бежать. Видео

Оккупанты пытались пойти в штурм на Купянском направлении, однако потерпели полный провал. Бойцы 2-го механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского дали мощный отпор врагу – часть захватчиков была обезврежена, а выжившим пришлось позорно бежать с поля боя.

Видео дня

Соответствующее видео в пятницу, 12 января, опубликовала пресс-служба 30-й ОМБр. "На Купянском направлении бойцы 2-го механизированного батальона 30 ОМБр разбили штурмовую группу врага еще на подходе к позициям и заставили ее на карачках сбегать. Посмотрите на это!" – говорится в сообщении военных.

На опубликованных кадрах видно, как оккупанты пошли штурмом на позиции украинских защитников в разрушенном населенном пункте, однако получили мощный отпор.

В результате военные РФ понесли потери, попав под огонь украинских защитников.

Уцелевшие были вынуждены срочно бежать, чтобы спастись от гибели на чужой земле.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки оккупационные войска РФ потеряли около 840 человек и 57 единиц техники. С начала большой войны количество "демилитаризованных" захватчиков достигло 368 460.

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