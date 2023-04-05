Оккупанты обстреляли Алексеево-Дружковку на Донетчине: 2 человека погибли, 4 ранены. Фото

Войска РФ утром 5 апреля нанесли удар по поселку Алексеево-Дружковка Донецкой области, который находится недалеко от Бахмута. Погибли и пострадали мирные жители.

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По данным на 13:20 известно о двух жертвах и четырех травмированных. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко.

Он заявил, что, предварительно, оккупанты для обстрела населенного пункта использовали кассетные боеприпасы.

Взрывы прогремели около 11:00 среды, прилеты были в жилищном секторе. Судя по фотографиям с места инцидента, повреждены дома украинцев.

"На месте попадания работают пиротехники – обезвреживают неразорванные снаряды", – написал глава областной военной администрации.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска в попытке захватить украинский Бахмут на Донетчине продолжают беспощадно его обстреливать. Сейчас от прежней жизни в городе почти ничего не осталось. Как выглядит Бахмут сейчас – смотрите на новом видео по ссылке.

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