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Оккупанты обстреляли Алексеево-Дружковку на Донетчине: 2 человека погибли, 4 ранены. Фото

Дарья Дурова
Война против России
2 минуты
2,5 т.
Российский обстрел Донетчины

Войска РФ утром 5 апреля нанесли удар по поселку Алексеево-Дружковка Донецкой области, который находится недалеко от Бахмута. Погибли и пострадали мирные жители.

Видео дня

По данным на 13:20 известно о двух жертвах и четырех травмированных. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко.

Он заявил, что, предварительно, оккупанты для обстрела населенного пункта использовали кассетные боеприпасы.

Взрывы прогремели около 11:00 среды, прилеты были в жилищном секторе. Судя по фотографиям с места инцидента, повреждены дома украинцев.

Враг обстрелял поселок городского типа
В Алексеево-Дружковке есть погибшие и пострадавшие

"На месте попадания работают пиротехники – обезвреживают неразорванные снаряды", – написал глава областной военной администрации.

След от взрыва

Осторожно, фото 18+!

Погибли гражданские
Алексеево-Дружковка на карте

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска в попытке захватить украинский Бахмут на Донетчине продолжают беспощадно его обстреливать. Сейчас от прежней жизни в городе почти ничего не осталось. Как выглядит Бахмут сейчас – смотрите на новом видео по ссылке.

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