Оккупанты нанесли удары по Херсону, среди раненых – волонтеры. Видео

Российские военные преступники 22 июня открыли огонь по Херсону. Пострадали минимум четыре человека: двое местных жителей и двое студентов-волонтеров из города Ривне.

Видео дня

О вражеском обстреле сообщил в Telegram глава Херсонской ОГА Александр Прокудин. Он также показал видео, снятое во дворе пострадавшего дома (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

В обед в четверг армия России ударила по жилому дому. Двое гражданских пострадали в собственном дворе. Это 86-летняя женщина и 25-летний парень. Они в тяжелом состоянии, врачи борются за жизнь пострадавших.

Также под вражеский огонь попали студенты-волонтеры из Ривне, которые помогали херсонцам. Это два молодых парня, 25 и 23 лет.

"У них ранения средней степени тяжести, медики оказывают им помощь", – написал Прокудин.

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Как писал OBOZREVATEL:

– Двумя днями ранее, 20 июня, российские оккупационные войска тоже атаковали Херсон. В результате артиллерийского обстрела погиб спасатель, еще восемь сотрудников ГСЧС пострадали.

– Кроме того, в тот же день из-за вражеского минометного удара по жилым кварталам погиб 27-летний мирный житель Херсона.

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