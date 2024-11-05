Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье: шесть человек погибли, девять ранены

Российские войска продолжают террор гражданского населения Украины. Утром 5 ноября они нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье.

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Известно о по меньшей мере шести погибших и девяти раненых. Об атаке рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне нанесли удар по Запорожью. Попали по объекту инфраструктуры. Предварительно, ранены два человека. Масштабы разрушений устанавливаются", – говорится в сообщении, опубликованном в 10:05.

Спустя час он сообщил, что в результате вражеского удара погибли шесть человек. Ранения получили еще по меньшей мере девять людей, медики оказывают им помощь.

На месте прилета произошел пожар

Федоров призвал жителей региона не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 5 ноября Россия снова атаковала Украину, запустив две управляемые авиационные ракеты и 79 БпЛА. Силы ПВО уничтожили 48 "Шахедов" и обе ракеты, еще 30 дронов были локационно потеряны, а один улетел обратно в РФ.