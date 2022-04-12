Оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске: погибли 52 человека, 109 ранены. Фото и видео

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске Донецкой области. Вследствие атаки врага погибли и ранены десятки мирных жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Удар был нанесен ракетным комплексом "Точка-У".

Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщили о десятках погибших и раненых.

Отмечается, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, поскольку в настоящее время проводится эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

"Рашисты хорошо знали, куда целятся и чего хотят: они хотят взять в заложники как можно больше мирных людей, хотят уничтожить все украинское. Российская Федерация – страна нелюдей и преступников. Зло должно быть остановлено и непременно наказано!" – подчеркнул Кириленко.

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Много жертв и пострадавших

Глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин уточнил, что, по оперативным данным, в результате удара погибли более 30 человек, более 100 – ранены. Он назвал действия оккупантов целенаправленным ударом по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорска.

Позже спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко отметила, что среди погибших — 2 ребенка. Но по состоянию на 13:40 уже известно о 39 погибших, среди которых 4 ребенка. Также по уточненным данным, ранены 87 граждан. Среди раненых – значительное количество тяжелых.

По состоянию на 16:55, жертвами удара российских оккупационных войск "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу стали 50 человек, из них пятеро – дети.

В настоящее время в больницы были доставлены 98 человек. Ожидается, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться.

Из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли прямо на вокзале.

По последним данным на 23:50 8 апреля количество погибших возросло до 52, 109 человек ранены, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"У россиян не осталось ничего человеческого – и мир должен отдавать себе в этом отчет и действовать соответственно", – добавил он.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко сообщил, что 8 "скорых" на границе с Донецкой областью забрали раненых из Краматорска и доставили их в разные больницы Днепропетровщины.

Для травмированных детей и взрослых есть все необходимые медикаменты. Кроме того, в город, по которому ударили оккупанты, из Днепропетровской области отправились еще 25 машин скорой помощи.

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Крики и жуткая паника

В сети уже появилось видео с железнодорожного вокзала Краматорска. Оно зафиксировало жуткие кадры, крики и панику людей. На кадрах видео – погибшие, раненые, толпы людей, разбросанные вещи и паника. Одна из женщин кричит о том, что среди погибших много детей.

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На ракете была надпись "За детей"

На ракете, которой рашисты ударили по железнодорожному вокзалу, была надпись на русском "За детей". Наиболее циничным является то, что она убила украинских детей.

Зеленский назвал убийство оккупантами мирных людей в Краматорске злом, у которого нет предела

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар российскими войсками по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Он назвал их "злом, не имеющим границ", и если оно не будет наказано, то никогда не остановится.

"Российские изверги не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население", – констатировал президент, призвав сообщество остановить "зло, не имеющее границ".

Удар оккупантов был целенаправленным

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что таким ударам всегда предшествует военная разведоперация.

"Нужно понимать, что таким ударам предшествует тщательная доразведка цели, как минимум БПЛА, наводчики на земле", – сказал Арестович.

Он убежден, что оккупанты "прекрасно видели", что удар будет нанесен по гражданской инфраструктуре и мирным людям.

"Они прекрасно видели, что били по гражданским … что на вокзале в это время были тысячи людей, пытающихся эвакуироваться, семьи, дети, старики", – подчеркнул Арестович.

Российские пропагандисты заранее намекали, что оккупанты устроят обстрел Краматорска

Российские Telegram-каналы еще вчера намекали на возможный обстрел вокзала в Краматорске. В одном из постов гражданам, которые эвакуируются из города, рекомендовалось уезжать не на железнодорожном транспорте.

Кроме того, в первые минуты после атаки пропагандистские паблики взяли на себя ответственность за ракетный удар. Однако после того, как стало известно о смерти мирных жителей, эти сообщения были удалены.

Также в сети также появилось видео, авторы которого утверждают, что запуск двух ракет происходил из города Шахтерск. Эта территория подконтрольна оккупационным властям "ДНР".

Путинские пропагандисты начали подчищать следы, но факты говорят об обратном

Официальные российские СМИ, впрочем как всегда, обвинили в атаке украинских военных.

Однако белорусские СМИ сообщили, что еще в феврале на территории Беларуси во время совместных учений РФ и РБ "Союзная решимость – 2022" осуществлялись пуски ракет тактическими комплексами "Точка-У".

А советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео, на котором видно переброску "Точки-У".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают атаковать Донецкую область – в пятницу утром они нанесли удар по Авдеевке. В результате обстрелов, по предварительным данным, один человек погиб, еще один был ранен.

Также россияне продолжают терроризировать мирное население. Сейчас они не только не дают выехать гражданским с оккупированной территории, но и препятствуют эвакуации из свободной части Донбасса.