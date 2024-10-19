Оккупанты на Херсонщине замучили 28-летнего ветерана АТО и фальсифицировали документы о смерти

Российские кафиры в захваченном селе Горностаевка в Херсонской области похитили бывшего участника АТО и замучили до смерти. 28-летний Руслан Руснак умер во время допроса, когда россияне требовали от него признаться в якобы наведении украинских дронов.

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Мужчину убили 20 ноября 2023, а в свидетельстве о смерти причиной указали "острую кровопотерю и хроническую язву". Позже один из российских лейтенантов признался в пытках украинца. Подробности трагедии приводит Центр журналистских расследований.

Мать Руслана Раиса недавно выехала из Горностаевки на левом берегу Херсонщины.

Она рассказала журналистам, что впервые оккупанты с обыском пришли в дом Руслана в январе 2023 года. Говорили, что ищут оружие.

Второй раз появились 20 ноября. Четверо вооруженных военных РФ искали сына.

Раиса сказала, что тогда Руслана не было дома, потому что он жил у своей знакомой. Так она им и сказала.

"Пришлось сказать. Руслан сам мне когда-то сказал: "Ма, не дай Бог, если они придут к тебе и заберут, то я сам приду к ним и сдамся. Я не позволю, чтобы тебя мучили"… Если бы я знала, чем все закончится, лучше бы россияне меня убили, а не сына", – говорит Раиса.

От нее россияне поехали в адрес, где жил ее сын, ворвались в дом, повалили Руслана на пол, стали сильно избивать, связали руки и вывезли в местную оккупационную полицию. Больше живым его никто не видел.

На следующий день забрали на допрос и Раису. Женщину привезли в местную "военную комендатуру", кричали и угрожали.

С ней, в частности, "общался" 42-летний подполковник полиции из Краснодарского края РФ Андрей Полевщиков, назначенный руководителем незаконно созданного "отдела полиции" Горностаевки. Полевщиков обвинил Руслана в якобы корректировке огня из-за обстрела оккупационного "отделка полиции".

В этот же день в СМИ появилась информация о смерти Руслана Руснака, хотя Раисе об этом никто не сообщал.

28 ноября ее привезли в комендатуру, где женщина снова встретилась с Полевщиковым. Он продолжал обвинять Руслана в корректировке огня, якобы из-за него в Горностаевской общине были повреждены разные объекты.

Также он сказал Раисе, что ее сын умер по болезни. Когда ее привезли в морг в Нижних Сирогозах, она обратила внимание на даты: "родился 4.11.1995, умер 20.11.2023".

"Открыли гроб, а в нем Русланчик лежит. Смотреть на него было страшно: у него руки синие были, глаза открыты, черные ресницы и зубы открыты. Лицо перекошено. Видимо, отбили там ему все внутри", - рассказала Раиса.

В свидетельстве о смерти говорилось, что Руслан умер якобы от "острой кровопотери и хронической язвы двенадцатиперстной кишки". Документ подписал местный коллаборант Александр Кайфель, до войны работавший судмедэкспертом областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Раиса уверяет, что Руслан никогда не жаловался на такие болезни, поэтому выводу оккупационного судмедэксперта она не верит.

С морга ее сразу повезли с гробом Руслана на кладбище. Яма уже была вырыта, гроб быстро опустили туда и зарыли.

Впоследствии Раиса уехала из оккупированной Горнастаевки.

Информация о гибели Руслана Руснака во время задержания широко разошлась в СМИ, в том числе и за рубежом, поэтому россиянам пришлось начать расследование.

В РосСМИ появились сообщения об аресте почти всего руководства Горностаевской полиции.

Среди задержанных: начальник Андрей Полевщиков, его заместитель, подполковник В. Меркулов, капитан В. Плюхин, начальник уголовного розыска майор А. Денисов и старший лейтенант Игорь Пименов.

Однако через некоторое время оккупанты просто прекратили расследование, пишет Центр журналистских расследований.

По данным росСМИ, Пименов, житель города Люберцы Московской области, признался в пытках и избиениях Руснака.

Он сказал, что оккупанты от него требовали признать, что он приводил украинские БПЛА. По его словам, Руслан скончался в 16.00 во время допроса.