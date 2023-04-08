Оккупанты год назад ударили по вокзалу в Краматорске, в результате чего погиб 61 человек: как все было и почему захватчики выбрали такую цель

Ровно год назад, 8 апреля 2022-го, войска Российской Федерации "Точкой-У" атаковали железнодорожный вокзал в Краматорске Донецкой области. Оккупанты убили 61 человека и ранили еще 121.

Видео дня

В момент взрыва на станции находилось более 4 тысяч человек, ожидавших эвакуации. Вражеская ракета с надписью "За детей" (на русском языке) сдетонировала в 10:28 в воздухе, разбросав кассетные элементы по вокзалу, железнодорожным путям и прилегающей территории.

Среди жертв страшного военного преступления оккупантов – семь несовершеннолетних. Больше половины от общего числа погибших не стало на месте инцидента, 28 мирных жителей умерли в медицинских учреждениях.

После акта терроризма российская пропаганда цинично заявила, что обстрел якобы совершила украинская сторона. Однако расследования подтвердили вину России.

Экспертиза Службы безопасности Украины собрала доказательства, что ракета была выпущена с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под оккупацией. Продолжается уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Осторожно, кадры 18+!

Собственное расследование события провела организация Human Rights Watch. Правозащитники также установили, что удар был нанесен из местности, которая в то время была захвачена российскими военными. Однако место запуска по версии HRW другое – это могло быть село Кунье Изюмского района Харьковской области.

"Мы смогли найти конкретные доказательства, что у российских сил был ракетный комплекс "Точка" на боевой позиции, в районе, который им был подконтролен на момент атаки", – сказала в интервью "Радио Свобода" Айда Сойер, руководитель департамента кризисов и конфликтов Human Rights Watch.

Она заявила, что оккупанты знали, что вокзал в Краматорске использовался для эвакуации мирного населения. "Это явно несоразмерная, неизбирательная атака на гражданских", – подчеркнула эксперт.

Сойер добавила: в HRW подтвердили и то, что на территории станции не было украинской военной техники, военнослужащие Сил обороны там не базировались. Использование кассетных боеприпасов для атаки на станцию, где находилось много мирных жителей, нарушает законы и обычаи войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский назвал убийство оккупантами людей в Краматорске "злом, не имеющим границ".

– Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк отмечал: россияне врали, утверждая, что ВС РФ якобы не используют комплексы "Точка-У". Еще в феврале такие ракеты запускали на российско-белорусских военных учениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!