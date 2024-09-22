Оккупанты били баллистикой: в Павлограде прогремели взрывы

Утром 22 сентября в Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы. После этого над городом поднялся дым.

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Об этом сообщают СМИ и местные паблики. Вероятно, для удара россияне применили баллистику.

Об угрозе применения врагом баллистических вооружений с северного и восточного направлений в Воздушных силах Вооруженных сил сообщили в 08:28.

Уже через две минуты там предупредили о скоростной цели на Павлоград. Еще одна скоростная цель в направлении города фиксировалась в 08:39.

О взрывах местные паблики сообщили примерно через минуту после предупреждений о движении каждой из скоростных целей.

По данным мониторингового канала monitor, по Павлограду оккупанты ударили баллистическими ракетами "Искандер-М", запущенными из временно оккупированного Крыма.

Также в местных Telegram-каналах появилось фото с дымом над городом.

"Уважаемые павлоградцы! Пожалуйста, заботьтесь о собственной безопасности. Просим не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Вероятность обстрелов высока", – призвали в Павлоградском городском совете.

В 09:03 monitor сообщил о выходе еще одной баллистической ракеты на Павлоград с юга.

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Напомним, в ночь на 22 сентября Россия атаковала Украину 80 "Шахедами" и двумя ракетами Х-59. Силы обороны сбили 71 ударный дрон врага, еще шесть были подавлены средствами РЭБ.

ПВО этой ночью работало в десяти украинских регионах.