Оккупанты атаковали гражданское авто на Херсонщине, погиб мужчина

Российские военные преступники обстреляли гражданский автомобиль в поселке Текстильный на Херсонщине. В результате атаки погиб местный житель – 43-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

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Об очередном военном преступлении россиян сообщил в Telegram руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он выразил соболезнования родным погибшего.

Напомним, также россияне нанесли удары по городу Константиновка и поселку Роскошное Донецкой области. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших – подросток 2009 года.

Также 20 июня террористы атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела в регионе зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. Трое мирных жителей получили ранения. Силы ПВО в небе над регионом уничтожили 4 ракеты и 5 дронов-камикадзе Shahed. Атаку отражали в Никопольском, Криворожском и Синельниковском районах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 20 июня страна-агрессор Россия дронами-камикадзе типа Shahed и ракетами атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В регионах работала противовоздушная оборона, однако есть поражения в четырех областях, пострадали семь работников.

– Украинские силы ПВО ночью 20 июня отразили массированную российскую атаку, которую страна-агрессор совершила 36 средствами нападения. В небе над рядом регионов защитники сбили пять ракет и 27 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136.

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