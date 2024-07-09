Оккупанты атаковали Днепропетровщину, повреждена инфраструктура: пострадала женщина. Фото

Еще с вечера 8 июля российские войска атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе и артиллерией, продолжили наносить удары и утром. В результате обстрелов в Никопольском районе повреждена инфраструктура, многоквартирный и частный дома и автомобили.

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Пострадала женщина. Подробности раскрыл глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, вечером 8 июля российские оккупанты наносили удары по Никопольскому району. Ночью на Днепропетровщину полетели российские ракеты: две воздушные цели над регионом были уничтожены силами ПВО. А уже с утра Никопольщина снова оказалась под артиллерийскими и дроновыми ударами врага.

"Атаковал дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Под ударом были Никополь, Покровская и Мировская громады. Пострадала 79-летняя женщина. Будет лечится амбулаторно. Повреждена инфраструктура. А еще – пятиэтажка, частный дом и 2 авто", – отметил Лысак.

Он также опубликовал фотографии с последствиями вражеских атак.

Напомним, накануне, 8 июля, Россия устроила массированную атаку на Украину. Под ударами оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города.

По состоянию на 23:00 было известно, что в результате утренней атаки России по Украине погибли по меньшей мере 37 человек, среди них – дети. Более 170 гражданских получили ранения.

В общей сложности повреждены почти 100 объектов: детская больница "Охматдет", жилые дома, детские сады, роддом, колледж, бизнес-центр.