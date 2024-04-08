Оккупант попытался притвориться мертвым при приближении украинского дрона, но это его не спасло. Видео

Российский захватчик, который вторгся в Украину, притворялся мертвым, чтобы спастись от FPV-дрона наших защитников. Однако спектакль не удался – "актер" резко вышел из роли и был уничтожен прицельной атакой.

Операцию совершил оператор дрона из бригады Национальной гвардии "Азов". Соответствующим видео на своем канале в Telegram в понедельник, 8 апреля, поделился блогер Сергей Стерненко.

Он пошутил, что изображать из себя "двухсотого" – это "любимая тактика россиян при приближении FPV".

"Так поступил и этот неудачник, когда его обнаружили воины бригады НГУ "Азов". На видео можно даже разглядеть его хитрую рожу. И все же с помощью вашего дрона ошибка природы была исправлена", – написал блогер.

Оккупант лежал неподвижно, когда к нему подлетала наша "птичка", но глаза для большей правдоподобности не закрыл. Дрон подлетел к военнослужащему страны-агрессора очень близко, после чего сделал резкий разворот и снова нацелился на противника. Россиянин перестал притворяться. Он немного отполз, перевернулся и достал ружье в попытке сбить FPV. Оператор украинского дрона был быстрее. Наемник РФ действительно стал "двухсотым".

Отметим: удар по врагу был нанесен дроном, который закупили на донаты, пожертвованные украинцами.

Как писал OBOZ.UA, защитники Украины в течение 7 апреля уничтожили на фронте 165 единиц российской военной техники и вооружения. Также они ликвидировали и ранили по меньшей мере 890 оккупантов.

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