Оккупант неделю насиловал украинку, а затем застрелил ее лежащую мать: волонтер рассказала страшную историю

В Харькове российский захватчик целую неделю совершал сексуальное насилие над 29-летней девушкой, а потом застрелил ее пожилую мать. Женщина была тяжело больна, и ее дочь посвятила последние годы уходу за ней.

Об очередной исковерканной оккупантами судьбе рассказала волонтер Вера Хвуст на своем Facebook. Она добавила, что ее знакомая по имени Любовь внезапно пропала и активистам пришлось приложить немалых усилий, чтобы разыскать ее по всему Харькову.

"Когда началась война, Люба не побежала эвакуироваться, потому что никто не соглашался помочь вывезти маму. Через несколько дней, когда в их подъезде уже была дыра, в квартиру влетели три гниды", – указала волонтер в сообщении.

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Вечно голодные солдаты вынесли всю еду, что была в квартире, а один из оккупантов остался "пожить". Он изнасиловал девушку, а когда та хотела вызвать полицию, то просто разбил ее телефон.

На протяжении нескольких суток он насиловал Любовь, а потом начал признаваться в любви. Фашист стал просить ее выехать с ним в "безопасное место", где он якобы ее оставит до конца войны, а потом вернется за ней.

"Люба отказалась, мол, мать больна, она ее не бросит. И тогда это дерьмо, на глазах у хрупкой женщины, пристрелило немощную старушку", – пишет Вера Хвуст.

Волонтер добавила, что сейчас пострадавшая направлена в реабилитационный центр, где профессиональные психологи будут оказывать ей помощь. Оттуда украинка, пережившая настоящий ужас и трагедию по вине россиян, уже отправится за границу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинская ведущая Маша Ефросинина призвала женщин, переживших изнасилование оккупантов, не скрывать это преступление, иначе шансы на их наказание снизится в разы.

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