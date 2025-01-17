Охранник Прилепина и не только: СБУ сообщила о подозрении еще шестерым оккупантам

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении охраннику российского пропагандиста и террориста Захара (настоящее имя Евгений) Прилепина. Вместе с ним подозрения получили еще пять российских военных, воевавших против Украины, но в конце 2024 года сдавшихся в плен.

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Об этом рассказали в СБУ. Как уточнили в ведомстве, Силы обороны взяли пленных во время боев на Покровском, Северском и Торецком направлениях.

"Одним из пленных оказался 32-летний россиянин, охранявший кремлевского военкора Евгения (Захара) Прилепина во время его поездок на временно оккупированную территорию Луганской области", – отметили в СБУ.

К сожалению, в ведомстве не уточнили, о ком именно идет речь. Однако в СБУ рассказали, что этот "российский боевик еще до начала полномасштабной войны вступил в батальон "Заря" террористической организации "ЛНР", а там был назначен стрелком-разведчиком".

"Находясь в рядах террористов, он сначала воевал против сил АТО, а с 24 февраля 2022 участвовал в захвате части территории Луганской области", – рассказали в СБУ.

Остальные пять – это украинцы. Трое из них – предатели из Луганской области. В Службе безопасности утверждают, что они в составе 88-й и 2-й мотострелковых бригад армии оккупантов захватывали Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Кроме этого, фигуранты строили фортификационные сооружения для захватчиков, штурмовавших Бахмут.

"Со временем предателей отправили атаковать Белогоровку и Верхнекаменское, где они попали в плен к украинским войскам", – говорят в ведомстве.

Еще двое боевиков – жители временно оккупированной части Донецкой области. Один из них сначала дежурил на российских блокпостах в Горловке, а после 24 февраля 2022 воевал против Украины в районах Бахмута и Покровска. Второй в рядах 123-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов был пулеметчиком, обстреливал позиции ВСУ вблизи поселков Пески и Озаряновка.

"В декабре 2024 года оба предателя сдались в плен Силам обороны во время боев под Торецком", – уточнили в СБУ.

Указанным пяти украинцам сообщено о подозрении по ст. 111 и 111-1 – это государственная измена и коллаборационная деятельность соответственно. Действия россиянина квалифицированы по статье 110 и 258-3 – посягательство на территориальную целостность Украины, участие в террористической организации. Фигурантам "угрожает от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения", говорят в ведомстве.

Захар Прилепин – бывший русский писатель, боевик террористической группировки ДНР и сопредседатель российской партии патриотов. В январе 2023 года он по контракту уехал воевать против Украины. А в мае того же года на него покушались; к сожалению, пропагандист выжил.

Как сообщал OBOZ.UA, именно сотрудники СБУ стоят попыткой убийства Прилепина, за отравлением "губернатора" Херсонщины Владимира Сальдо, покушениями на украинофоба и предателя Олега Царева, "министра внутренних" дел "ЛНР" Игоря Корнета и т.д. Источники нашего издания подтверждают, что спецоперации по ликвидации врагов Украины являются одним из направлений работы Службы безопасности.

Так, украинские воины ликвидировали российского боевика и пропагандиста Глеба Козлова. Предатель родом из Донбасса воевал против Украины как на поле боя, так и в информационном пространстве.

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