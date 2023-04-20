Офис генпрокурора зарегистрировал более 75 тыс. случаев военных преступлений РФ, – Костин

Офис генерального прокурора Украины зарегистрировал более 75 тысяч случаев военных преступлений оккупационной армии РФ в нашей стране. Чем больше территорий наши защитники освобождают от захватчиков, тем более доказательств преступлений россиян получают прокуроры.

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Об этом в среду, 19 апреля, заявил генеральный прокурор Андрей Костин, обращаясь к Комитету по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Полный текст его обращения опубликовали на сайте ОГПУ.

"Например, когда украинские военные освободили Херсон в ноябре 2022 года, там были обнаружены те же варварские преступления, что и в Буче и других городах Киевской области, Сумах, Чернигове и Изюме", – отметил генпрокурор.

По его словам, только в Херсоне и деоккупированной части области открыли более 13 тысяч уголовных производств по фактам преступлений, совершенных российскими военными. Правоохранители зафиксировали гибель 908 гражданских лиц.

Также на Херсонщине обнаружили около 20 застенков и еще ряд мест, где оккупанты удерживали и издевались над украинцами. Была найдена документация, указывающая на прямую связь между застенками и российскими спецслужбами.

Как пишет CNN, Костин также сказал, что ОГПУ обнаружил уже 310 потенциальных исполнителей преступлений и "завершил дела против 152 потенциальных военных преступников".

Украинские суды на сегодняшний день осудили уже 31 россиянина за военные преступления в Украине.

"Костин призвал международное сообщество поделиться разведывательной информацией, чтобы помочь его офису осудить вероятных военных преступников, отметив, что они идентифицировали тысячи других, но не имеют достаточно доказательств, чтобы осудить этих вероятных преступников", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает совершать жестокие и циничные преступления против мирных жителей Украины, в том числе против детей. При этом Кремль всячески пытается отрицать вину РФ в преступлениях и даже привлекает для этого так называемых агентов влияния в Европе.

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