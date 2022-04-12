Одну девочку зашивали, другая может быть беременна: психолог рассказала об изнасилованных оккупантами детях в Буче

Психолог Лилия Шакалова, которая сейчас работает с двумя девочками, изнасилованными российскими солдатами в Буче под Киевом, поделилась тем, как происходит терапия после того, что пришлось пережить детям в оккупации. Пострадавшим, которым помогает женщина, 9 и 11 лет.

Об этом психолог и психиатр рассказала главному редактору "Бабеля" Евгению Спирину. Она отметила, что работает с пострадавшими уже неделю, с тех пор как девочки оказались в безопасности со своими родителями.

9-летнюю девочку россияне изнасиловали, когда ее мать вышла за водой с другими мамами и детьми. Несовершеннолетняя с еще несколькими сверстниками осталась одна, когда в дом ворвались оккупанты.

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"Сначала изнасиловали ребенка, она начала кричать, они избили женщину, которая была рядом. Вернулась мама изнасилованного ребенка, а та женщина, которую избивали, показывает: "Тихо, тихо, не пугай ребенка", у нее пальцы у рта. Потому что мама увидела своего окровавленного ребенка и хотела кричать. А маленькая говорит: "Мама, болит, мама, очень больно". Это 9-летний ребенок", – рассказала психолог.

По ее словам, из-за зверств военных РФ девочка получила серьезные травмы, ей уже сделали необходимые операции.

Вторая пострадавшая – девочка 11 лет. У ребенка нет отца, она жила с бабушкой, на глазах которой несовершеннолетнюю и изнасиловали оккупанты.

"Насиловали у нее на виду, она кричала, ее ударили по лицу, ужас был", – сказала Лилия Шакалова. Есть подозрение, что этот ребенок может быть беременным, но рассматривается и тот вариант, что менструации нет из-за стресса.

Она рассказала, что девочки поначалу не шли на контакт и вообще ничего не говорили. Опытному психологу понадобилось немало усилий, чтобы начать обсуждать с потерпевшими насилие, жертвами которого они стали. Она подчеркнула, что никому не покажет этих детей и не позволит их фотографировать, потому что уже были такие запросы.

"Моя задача – отделить сексуальную жизнь от того, что с ними произошло. Я рассказываю: "Вот тигр в клетке. Это очень плохие люди, они в одной стране очень плохой выросли, такие люди не живут в нормальной стране. Тигр и кошка – они похожи снаружи. Но тигр в клетке. Вот и эти люди будут все в клетке. Сейчас люди строят большую стену, чтобы таких людей больше не было". Моя задача – отделить это скотство от того, чтобы эти женщины не перестали быть женщинами", – рассказала психолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты насиловали детей во время оккупации населенных пунктов под Киевом. Некоторые преступления они совершали прямо на глазах у родителей несовершеннолетних жертв. О таких случаях рассказала уполномоченная Верховная Рада по правам человека Людмила Денисова.