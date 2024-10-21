Обломки везде и дым: в сети показали первые минуты после удара РФ по Запорожью. Видео
Утром 21 октября российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Враг атаковал баллистическими ракетами гражданскую инфраструктуру.
В сети показали кадры с первыми минутами после взрывов. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал "П'ята редакція".
На месте происшествия продолжают работать спасатели, медики и правоохранительные органы. Пострадавшим оказывается первая медицинская помощь.
Местные жители рассказали, что услышали мощный взрыв, после чего в домах вылетели окна. Также мирные жители после российской ракетной атаки увидели столбы дыма и обломки.
Стоит отметить, что в очередной раз целью путинских террористов стала гражданская инфраструктура. Вследствие ракетного удара ранения получили более 10 человек.
Взрывная волна и осколки повредили окна в жилых домах, фасады и крыши построек.
Напомним, страна-агрессор не перестает терроризировать мирные украинские города. В очередной раз Россия ударила КАБами по трем районам Харькова. В городе возникли проблемы со светом.
Ранее сообщалось, что 19 октября враг атаковал энергообъекты в Черниговской и Сумской областях. Сообщалось о пожарах, погибших и раненых. В Сумской области из-за ударов РФ вводили график отключений электроэнергии.
Как сообщал OBOZ.UA, на Киевщине в ночь на 21 октября силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники, которыми российские оккупационные войска пытались атаковать регион. В столице в результате падения обломков БПЛА загорелась крыша дома и пострадал мирный житель.
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