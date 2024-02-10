Ночью россияне обстреляли Никополь: задействовали тяжелую артиллерию

В ночь на 10 февраля российские оккупанты атаковали Никополь на Днепропетровщине. По городу захватчики ударили из тяжелой артиллерии.

Обошлось без жертв и пострадавших. Об обстреле сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью российская армия ударила по Никополю. Оккупанты произвели несколько выстрелов из тяжелой артиллерии. К счастью, погибших и пострадавших нет. В других городах и селах Днепропетровщины – без вражеских атак. Об угрозе извещала воздушная тревога. Впрочем, обошлось", – написал он.

Начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко добавил, что специалисты ГСЧС осматривают места прилетов вражеских снарядов, запущенных из ствольной артиллерии.

Напомним, вечером 9 февраля захватчики атаковали Украину "Шахедами" с юга и севера. Тревога сначала была объявлена в Одесской и Николаевской областях. Затем "покраснела" также Харьковщина.

Впоследствии стало известно, что в Харькове оккупанты попали "Шахедами" в АЗС. Сгорели 15 частных домов. По состоянию на 7 утра сообщалось о семи погибших: семье с тремя детьми, младшему из которых было всего семь месяцев, и пожилых супругах. Ранения получили трое харьковчан.

В общей сложности, как сообщили в Воздушных силах, захватчики направили на Украину 31 "Шахед": 23 из них уничтожили Силы обороны над Николаевщиной, Одесщиной и Харьковщиной.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли Николаевщину и Херсонщину: повреждены ЛЭП, есть жертвы среди гражданского населения.