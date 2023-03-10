''Ни один из преступников не избежит наказания'': на Донетчине и Харьковщине пограничники нашли служебную документацию оккупантов. Фото

Оперативно-разыскные подразделения Госпогранслужбы Украины продолжают документировать преступления, совершенные российскими оккупантами и коллаборантами. В ходе стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Донецкой и Харьковской областей они обнаружили служебную документацию врага.

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Речь идет об отчетах захватчиков о военной обстановке, обстрелах, а также рапортах с просьбами к командованию наградить за "героизм" своих подчиненных. Пресс-служба ГПСУ опубликовала несколько примеров таких документов (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что во время "плановой перегруппировки войск" оккупанты оставили свои отчеты о боевых действиях, представления на награждение и другие документы. Многие из них написаны от руки.

К примеру, в рапорте командир минометной батареи захватчиков просит командира батальона дать медальку рядовому, который якобы уничтожил личный состав "националистов в количестве пять человек" и своим "примером храбрости показал пример" остальным российским военным преступникам.

На другой бумажке – боевом распоряжении от 15.07.2022 оккупанты отчитываются командирам, что одиннадцать захватчиков отправляются в район боевых действий севернее Северска (Бахмутский район Донетчины) вести боевые стрельбы.

Также среди документов нашли отчет первой роты о боевых действиях, где командир рассказывает, как их позицию накрыли и разгромили артиллеристы ВСУ, а они "нанесли ответный удар". Также он хвастается якобы найденным тайником БК иностранного образца.

Эти и остальные собранные материалы военнослужащие оперативно-разыскного подразделения Госпогранслужбы передали правоохранителям. В дальнейшем документы будут детально изучены и приобщены к уголовному производству о вторжении войск РФ в Украину.

"Ни один из преступников не избежит справедливого наказания", – подчеркнули в ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Верховного суда Всеволод Князев рассказал, что российские офицеры раздавали солдатам орудия сексуального насилия для издевательств над украинцами. Такие факты подтверждены на деоккупированных территориях Украины, действия военных РФ можно расценивать как одну из форм геноцида украинского народа.

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