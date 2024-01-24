Недавно был замечен вблизи Сирии: что известно о маршруте разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76

Российский военно-транспортный самолет Ил-76, разбившийся 24 января на территории Белгородской области, в этот день мог вернуться с еще одного полета. Вероятно, именно этот самолет, согласно данным системы Flightradar, на днях был замечен вблизи Сирии.

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При этом он мог "засветиться" во время перелета от Армении к Ирану. Об этом свидетельствуют данные системы Flightradar.

За последние четыре дня в системе Flightradar можно отследить четыре траектории движения упомянутого военного транспортника.

Правда, в отличие от гражданских бортов, информацию о движении которых с помощью системы можно отследить полностью, от момента взлета до момента посадки, принадлежащий воздушным силам РФ Ил-76 на Flightradar отражался фрагментарно: периодически он исчезал с радаров. Также система дает об этом самолете урезанную информацию.

Так, последние полеты Ил-76 до падения в Белгородской области совершил под номерами RFF8319, RFF8314, RFF7239, RFF7239. Из данных, отображаемых Flightradar, можно предположить, что летел он через Иран, Саудовскую Аравию, Египет – и исчез из радаров на подлете к Сирии.

Также Ил-76 накануне засветился на пути от Армении до Ирана (полет RFF7239).

После того, как борт был замечен вблизи Сирии, в следующий раз он "всплыл" на радарах уже в Белгороде (само передвижение радары не показывают). Далее же, как следует из данных Flightradar, Ил-76, вероятно, взлетел из Белгорода и взял курс на северо-восток РФ – и упал (или, вероятно, был сбит) в районе населенного пункта Яблоново, расположенном к северо-востоку от Белгорода.

И это движение в противоположном от границ с Украиной направлении не вяжется с озвученной Россией официальной версией о якобы перевозке на борту Ил-76 украинских военнопленных для дальнейшего обмена. В случае, если бы это было так, логичным выглядело бы движение в направлении Белгорода, который находится ближе к Украине, а не из Белгорода вглубь РФ.

В Генеральном штабе ВСУ при этом констатировали, что в последнее время Россия нарастила количество ракетных ударов по Украине – и ракеты до точек запусков оккупанты доставляли, в частности, и с помощью военно-транспортных самолетов.

"Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации. Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода", – говорится в официальном сообщении Генштаба.

Украинские военные также заверили: будут уничтожать воздушные средства доставки ракет для продолжения ударов по Украине по каждому случаю.

"С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", – говорится в заявлении.

Напомним, 24 января в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. Российские пропагандисты заявили о пребывании на борту от 60 до 80 человек, а в МО РФ выдали, что борт перевозил 65 украинских военнопленных для обмена в сопровождении всего трех конвоиров.

В ряде пабликов в это время появилась информация, что в этот день ранее сбитый самолет пролетал над Египтом: он мог возвращаться из Ирана, предполагают мониторинговые каналы.

На ряд нюансов с обнародованной МО РФ версией о перевозке пленных указал военный эксперт Александр Коваленко. Он убежден, что заявления государства-агрессора об украинских пленниках на борту являются фейком с вероятностью 99,9%.