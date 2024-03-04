Не на фронте, а в пьяном ДТП: всплыли новые подробности "самоликвидации" начальника разведки российского батальона "Эспаньола". Видео

Российский военный преступник Вячеслав Субботин (позывной "Выходной") был ликвидирован не в боевых действиях на войне против Украины. Начальника разведки вражеского добровольческого формирования "Эспаньола" убило дорожно-транспортное происшествие.

Такими данными поделился Telegram-канал "Донеччанин". Автор отметил, что пропаганда государства-агрессора заявляет о "героической смерти" боевика, однако в реальности это не так.

"Бухой водитель Субботина не справился с управлением и влетел в дерево. Сам водитель жив, а Субботин – нет", – сказано в посте.

Напомним, что о ликвидации "Выходного" стало известно 3 марта. О смерти боевика сообщил один из "военкоров" пропагандистского СМИ, заявив, что "обстоятельства выясняются". Батальон россиянина, а также ряд информационных ресурсов агрессора утверждают, что он якобы погиб при выполнении боевого задания.

"Эспаньола" – российское военное формирование, созданное из радикальных фанатов футбольных клубов.

37-летний начальник разведки бригады "Эспаньола" Субботин хвастался своим участием в войне против Украины. На одном из видео, которое преступник записал с оружием в руках, "Выходной" пообещал российским детям, которые закончат учебный год на одни пятерки, привезти отрезанные уши воинов "Азова".

Как писал OBOZ.UA, ранее в России ликвидировали оккупанта, который хвастался убийствами попавших в плен воинов Сил обороны Украины. В Красноярске неизвестные мстители подорвали авто российского военнослужащего, отправив его на концерт к Кобзону.

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