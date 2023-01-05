'Не будет этой нации скоро, их детей еще в утробе нужно душить': оккупант рассказал жене о своем отношении к украинцам. Перехват

Российские оккупанты едут на войну убивать украинский народ и даже не скрывают этого. Один из захватчиков заявил, что украинской нации вскоре не будет, а детей украинцев "надо душить еще в утробе".

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Об этом свидетельствует новый аудиоперехват разговора оккупанта и его женщины. Соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

"Кисуль, это всего лишь хохлы, кисуль, это всего лишь хлам, это всего лишь пыль, блин. Забудь ты об этой нации, не будет ее никогда в жизни. Осталось лишь немного. Ее сотрут с земли и все, не будет этой хохляцкой ненависти. Они сами виноваты в том, что натворили. Поэтому пусть уже умирают быстренько", – сказал оккупант.

Он также отметил, что россиянам безразлично украинских детей. Оккупант верит российской пропаганде и считает, что детей украинцев якобы в специальных лагерях учат ненавидеть россиян.

"Пахни на них тоже. Я ебил их в рот их детей. Всех детей убитых. Понимаешь, уродов учат в лагерях ненавидеть россиян, вот и все. Хохляцкого ребенка, бл*ть, надо задушить, нах*й, еще в утробе нах*й… Поэтому я буду так и делать и делаю", – резюмировал он.

В ГУР МО подчеркнули, что разговор захватчика в очередной раз подтверждает, что это не просто война с соответствующими военными целями, а целеустремленный геноцид украинской нации.

Напомним, рядовые россияне призывают российских оккупантов убивать и пытать украинских детей. Представители "простого народа", якобы не имеющего никакого отношения к развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войны в Украине, готовы травить, калечить и издеваться над украинскими детьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследователи идентифицировали супругу российского оккупанта, которая жаловалась мужу на украинских детей, оказавшихся в России и отказавшихся праздновать 9 мая, объяснив, что это "не их праздник". В телефонном разговоре она в деталях описывала, как бы их за это наказывала – "резала бы им п***ки" и "вырезала звезды на спинах".

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