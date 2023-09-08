Навсегда останутся в поле: появилось видео ювелирного уничтожения минометчиками оккупантов под Бахмутом

Украинские минометчики показали видео прицельного удара по вражеской живой силе в районе Бахмута Донецкой области. Всего один взрыв "отминусовал" семь российских захватчиков.

Видео дня

Ролик появился в социальных сетях. На нем зафиксирована работа бойцов минометной батареи MORTARS 2-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Дрон наших защитников заметил перемещение группы оккупантов из семи человек.

Воинам 3-й ОШБр удалось сделать ювелирный выстрел – группа противника была ликвидирована полностью, что подтвердили кадры, снятые аэроразведкой.

"Многие оккупанты так и останутся навсегда в украинском поле", – прокомментировал работу защитников Украины журналист Юрий Бутусов на своем Telegram-канале.

Осторожно, есть кадры 18+!

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– За прошедшие сутки (7 сентября) Силы обороны Украины проредили армию государства-террориста России еще на 640 оккупантов. За весь период полномасштабной войны ВС РФ потеряли 267 540 человек.

– Сколько военной техники лишился противник – читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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