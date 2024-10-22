Наводили ракеты на пять областей Украины: СБУ разоблачила супругов из Краматорска, работавших на ФСБ. Фото

В Краматорске сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух агентов ФСБ РФ. Ранее судимый за наркоторговлю житель этого города и его сожительница помогали российским войскам корректировать огонь по критической инфраструктуре Украины и средствам ПВО.

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Пара предателей приводила российские ракеты и дроны на критическую инфраструктуру в пяти регионах нашего государства. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ и Донецкой областной прокуратуре.

"Служба безопасности задержала двух агентов ФСБ, которые корректировали воздушные удары рашистов по Донецкой, Киевской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. Злоумышленниками оказались 27-летний рецидивист, бывший наркоторговец из Краматорска, а также его 34-летняя сожительница", – отметили в пресс-службе. .

Первым российская спецслужба завербовала мужчину: он искал быстрый заработок в Telegram и в апреле 2024 года на него вышел представитель ФСБ. За деньги предателю предложили сотрудничество с врагом, на что он согласился и "подтянул" еще и свою гражданскую жену.

"Сообщники получали задание установить устройства для видеонаблюдения, с целью отслеживания маршрутов передвижения ВСУ и мониторинга воздушного пространства вблизи военных аэродромов. По такой схеме супруги скрыли оборудование на трассе в Краматорском районе", – рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

Через некоторое время супруги расширили ареал своей деятельности и начали ездить в другие регионы, под видом "семейной пары" собирая координаты для ракетно-бомбовых и дроновых атак РФ. Также перед ними была поставлена задача отслеживать расположение средств ПВО во время воздушных атак врага и уточнять последствия прилетов.

Предатели переезжали из города в город, в каждом арендуя квартиры с видом на потенциальные цели. В частности, с "командировками" они побывали в Кременчуге и Черкассах, снимая там жилье с окнами, которые выходили на объекты критической инфраструктуры.

"Подозреваемые делали видео и фото ПВО, ГЭС, других предприятий в Полтавской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. За помощь РФ подозреваемые заработали не менее 600 000 грн", – отметили в Донецкой областной прокуратуре.

Сняв очередную квартиру, добавили в СБУ, предатели устанавливали в окнах жилья мобильные телефоны с дополнительными средствами питания, которые в онлайн-режиме транслировали изображения для россиян.

Разоблачили и задержали вражеских агентов в Краматорске Донецкой области, куда они вернулись для выполнения дальнейших задач российской спецслужбы.

"В ходе спецоперации изъяты все мобильные телефоны, которые фигуранты устанавливали в "наблюдательных пунктах" в разных областях Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", – добавили в СБУ.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно. что СБУ разоблачила агента ФСБ, готовившего ракетные удары по Кировоградщине. 34-летний местный житель сливал российским спецслужбам информацию о базировании и маршрутах движения украинских войск, готовя почву для ракетных ударов по региону.