Настоятель храма УПЦ МП из-под Северодонецка давал указания оккупантам, кого из священников ПЦУ нужно убить – NYT

Настоятель храма московского патриархата в Лисичанске на Донетчине Андрей Павленко, когда РФ напала на Украину, перешел на сотрудничество с врагом. Он активно работал над убийством оккупантами украинских солдат и активистов в районе Северодонецка, в том числе священника "конкурирующей" ПЦУ в его городе.

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О этом случае напомнили в статье The New York Times, указывая на опасность деятельности УПЦ МП в стране, которая воюет с агрессором. Журналисты отметили, что священнослужитель выполнял "бескорыстную духовную миссию": он остался со своей паствой и даже посетил госпиталь, чтобы помолиться с ранеными военными ВСУ, за спиной у который работал на оккупантов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"На севере их около 500, с минометным взводом, пятью бронетранспортерами и тремя танками", – писал об украинских позициях Павленко российскому офицеру в марте 2022-го, когда войска РФ обстреливали Северодонецк и районы вокруг него артиллерией.

"Его нужно убить", – указал он также на священника Православной церкви Украины, которого считал своим соперником.

Все это следует из доказательств, представленных по Андрею Павленко в украинском суде. Документы показывают, что он отправил российским оккупантам списки людей, которых "нужно арестовать после того, как Северодонецк будет захвачен".

В декабре 2022-го священник был осужден как шпион к 12 годам лишения свободы. А затем в рамках обмена пленными его отправили в РФ, обменяв на гражданина США Мурекези Суэди.

"Его вряд ли можно было назвать единичным случаем. В последнее время в Украине арестовали или публично признали подозреваемыми более 30 священнослужителей и монахинь Русской православной церкви", – говорится в материале NYT.

Там отметили, что для украинских спецслужб пророссийская церковь представляет собой уникальную подрывную угрозу – это пользующийся большим доверием институт, который является не только инкубатором пророссийских настроений, но и проникнут священниками, монахами, которые помогали России в войне.

Что еще известно о священнике-предателе Украины?

Протоиерей Андрей Павленко был настоятелем Лисичанского Свято-Тихвинского храма УПЦ МП. Он передавал военным РФ информацию о боевых позициях украинских Сил обороны на территории города, а также в районе Северодонецка. Кроме того, информировал кураторов о местных патриотах, которые потенциально могли сопротивляться оккупантам.

Служба безопасности Украины задержала злоумышленника в апреле 2022 года. Следствие установило, что священника завербовали сотрудники ФСБ еще в 2014 году во время поездки в Россию.

"Оборотень в рясе от начала оккупации Россией части Луганщины регулярно ездил на захваченную территорию, имеет страсть к антиквариату: коллекционировал дорогую церковную утварь, старинные православные реликвии и мощи. Последние, по информации прихожан, вывозил без благословения высшего иерарха на территорию РФ", – говорилось о нем в сообщении ИА "Вчасно".

Суд согласился с доводами прокурора и признал настоятеля виновным, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Со своей стороны пропагандистские росСМИ написали о том, что "отца Андрея похитили СБУ по подозрению в шпионаже в пользу России", но затем оккупантам "удалось обменять" своего приспешника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ректора Почаевской семинарии УПЦ МП Йова Смакоуза оштрафовали за сообщение в Facebook. Он получил 8,5 тыс. грн штрафа за разжигание религиозной розни.

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