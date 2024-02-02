'Нас разбомбили, успел только собрать куски тела': врач из Днепра рассказал о самом жутком обращении за помощью с начала войны

Заведующий Центром травматологии в Днепре Валерий рассказал о самом жутком обращении за помощью с начала войны. В ней нуждался пожилой мужчина из Мариуполя, дочь которого убила Россия.

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Мужчина рассказал, что оккупанты разбомбили его семью, а он успел только собрать куски тела родного ребенка. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Самый ужасный случай за эту войну был, когда на второй неделе боевых действий в приемное отделение обратился пожилой мужчина, он приехал со своей внучкой и сказал, что нас разбомбили в Мариуполе и дочь погибла, но я успел собрать ее куски, они в багажнике Как ее похоронить? Дедушка был очень подавлен, говорил, что на его глазах прилетела мина и дочь разорвало", – рассказал врач.

Напомним, мэр разрушенного оккупантами Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские захватчики убили в городе минимум 22 тыс. человек. И это только "оптимистическая" цифра потерь – горожане, гибель которых удалось зафиксировать.

Мариуполь Донецкой области, оккупированный российскими войсками, находится на пороге эпидемии. За последние четыре недели в городе увеличилось количество больных вирусными инфекциями.

В Мариуполе людей активно вербуют на войну против Украины. Для этого "милитаризовали" даже больницы – там развесили плакаты, агитирующие подписывать контракты с минобороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве заболеваемость COVID среди детей увеличилась на 50%. Это произошло после того, как закончились каникулы и школьники вернулись в учебные заведения.

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