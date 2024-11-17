На Волыни из-за ракетной атаки РФ пострадала энергетическая инфраструктура

В ночь на 17 ноября Россия устроила массированную ракетную атаку на Украину. На Волыни в результате вражеских ударов пострадала энергетическая инфраструктура.

Видео дня

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших, продолжается ликвидация последствий атаки. Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Иван Рудницкий.

"К сожалению, Волынская область во время воздушной тревоги испытала прилеты. Пострадала энергетическая инфраструктура. По предварительной информации – без жертв и пострадавших", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте попаданий работают все соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

"Ракетная опасность продолжается. Оставайтесь в укрытиях", – добавил Рудницкий в сообщении, опубликованном в 08:34.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине из-за ракетных обстрелов 17 ноября введены экстренные отключения света. Ограничения сперва применили для Киева, Киевщины, Донетчины и Днепропетровщины.

Также электроэнергию отключили в Житомирской, Полтавской и еще в некоторых регионах страны.

Министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что последняя атака РФ была нацелена на объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране.