На Сумщине враг ударил по пожарной части: ранены пятеро спасателей

В ночь на 19 октября россияне атаковали Сумщину. Они нанесли авиационный удар по пожарной части в Шостке.

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Ранения получили пятеро спасателей, повреждены здания и техника ГСЧС. Об этом рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Одной из целей для российской оккупационной армии в Украине ночью стало подразделение ГСЧС в Шостке.

"Ночью 19 октября вражеская авиация нанесла удар по пожарно-спасательному подразделению в Шостке. Частично разрушено здание. На момент атаки личный состав находился в укрытии", – говорится в сообщении.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. В результате атаки ранения получили пятеро спасателей, всех их госпитализировали.

Также повреждены здания пожарной части и шесть единиц техники ГСЧС.

Напомним, минувшей ночью враг атаковал энергообъекты в Черниговской и Сумской областях. В Черниговской области обошлось без пострадавших и обесточивания.

В Сумской области, по которой оккупанты били КАБами и "Шахедами", были повреждены 28 домов, пожарная часть, две школы, здание суда, по состоянию на 11 часов известно о по меньшей мере восемь раненых. В трех районах области ввели аварийные отключения.