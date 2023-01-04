На оккупированной Луганщине нашли повешенного русского солдата: в предсмертной записке жаловался на ''кадыровцев''. Фото

В солдатском бараке квазиреспублики ЛНР было обнаружено повешенное тело россиянина, мобилизованного на войну с Украиной. Рядом с ним была найдена записка, согласно которой был совершен суицид, а не убийство.

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Об этом рассказал украинский журналист и блогер Владимир Золкин на своем Telegram-канале. В своей смерти оккупант просит винить батальон "Ахмат", которым руководит чеченский лидер Рамзан Кадыров.

"Кадыровцы" правят русскими, отнимают деньги, всячески травят и даже насилуют", – написано в предсмертной записке.

Судя по тому, что покойник написал перед смертью жене или возлюбленной, его настигло худшее из унижений. Такого позора оккупант вынести не смог, хотя заверил, что сопротивлялся.

"Что сказать, вы этого хотели, теперь идите на мясо, а в перекурах между боями, вас будут унижать", – прокомментировал эту ситуацию Золкин, обращаясь к остальным россиянам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попали кадры с жалобами российских призывников, которым приходится замерзать в неотапливаемых палатках в 25-градусный мороз. Также они живут в полной антисанитарии, на голой земле.

Еще раньше оккупант Алексей Агафонов признался, что войска России несут серьезные потери. Он рассказал о самом смертоносном инциденте, когда в результате атаки ВСУ выжили только 130 из 570 "мобиков".

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