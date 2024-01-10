На оккупированной Херсонщине военные РФ давят на "органы правопорядка" с требованиями не открывать дело об изнасиловании

В селе Нововасильевка Генического района на временно оккупированной территории Херсонщины 34-летний российский военный Никита Мальгин (позывной "Мотыльга") изнасиловал 13-летнюю девочку. Руководство его военной части (в/ч 57760) давит на местные "правоохранительные органы", чтобы они расследовали дело по более легкой статье.

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Об этом 10 января сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона" со ссылкой на источники. По его данным, делом занимается оккупационный "отдел министерства внутренних дел РФ по Ивановскому району Херсонской области".

От преступления российского захватчика пострадала несовершеннолетняя А.Ш. 2010 года рождения из Нововасильевки.

Российские "правоохранители" установили, что ее обидчик – гражданин РФ Мальгин Никита Сергеевич 06.05.1989 года рождения, военнослужащий в/ч 57760.

"В ходе осмотра личных вещей военнослужащего в личном мобильном телефоне обнаружена переписка с еще одной несовершеннолетней жительницей Ивановского района (2011 года рождения), в которой Мальгин предлагает последней вступить в интимные отношения", – сообщил Telegram-канал.

В отношении оккупанта начали расследование, но уголовное дело до сих пор не возбуждено. Начальство его воинской части оказывает давление на следствие с целью переквалификации совершенного преступления со статьи 131 УК РФ ("Изнасилование") на более легкую статью – 135 ("Развратные действия").

"Чтобы не "замарать честь мундира", представителей правоохранительных органов уговаривают совершить служебный подлог и указать, что несовершеннолетняя вступила в половые отношения с Мальгиным по обоюдному согласию", – указал анонимный автор "Досье Шпиона".

Как писал OBOZ.UA, ранее следователи Национальной полиции Украины идентифицировали еще двух военных преступников из рядов ВС РФ. Во время оккупации села Новопрокоповка Запорожской области эти два захватчика из Краснодарского края изнасиловали украинку, угрожая ей убийством.

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