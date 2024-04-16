На оккупированной части Запорожья подорвали местного депутата-коллаборанта

Во временно оккупированной Акимовке Запорожской области 16 апреля произошел взрыв. Подорван местный коллаборант, "депутат" оккупационного совета Акимовки Антон Якименко.

На фейковых "местных выборах", устроенных Россией на ВОТ, он вошел в первую тройку кандидатов от партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия". Об этом сообщил еще один предатель Владимир Рогов.

О "покушении" на очередного предателя-коллаборанта на временно оккупированной части Запорожской области Рогов заявил в 14:22 по киевскому времени. Конкретики в сообщении было крайне мало.

"Очередной теракт в Запорожской области. Поступила информация, что сегодня террористы УГИЛ (так "остроумные" приспешники оккупантов называют государство, которое предали. – Ред.) подорвали депутата Акимовского окружного совета", – написал предатель.

Обещанные "подробности" последовали менее чем через 15 минут.

"Депутат Акимовского окружного совета, на которого было совершено покушение – это Антон Якименко. Член партии "Единая Россия". На выборах в местные органы власти он вошёл в первую тройку избирательного списка данной партии. Является руководителем подразделения ГУП "ГЗО" "Акимовское", – добавил предатель.

Иными словами, Якименко был задействован в воровстве россиянами на оккупированной части Запорожской области украинского зерна, ведь возглавлял местный филиал созданного для этих целей оккупантами "государственного унитарного предприятия "Государственный зерновой оператор".

Судя по тому, что во втором сообщении Рогов говорит о "депутате" в настоящем времени, Якименко удалось выжить.

На малой родине депутата хорошо знают местные жители – в частности, из-за его ретивости в грабеже украинцев.

"Знакомьтесь, это Антон Якименко. 37 лет. При Украине работал в полиции. Потом его оттуда поперли, потому что был нечистым на руку. После оккупации поселка, не долго думая, встал на сторону захватчиков – грабит местных фермеров и их склады. Работает сугубо на кадыровцев, а те спонсируют его продвижение в партии "единая сосия"... Недавно коллаборант приехал с россии с машиной денег на выборы. Потому что стал кандидатом в партию от единороссов. За хорошую службу кадыровцы подарили ему джип", – писали в одном из местных пабликов люди еще летом прошлого года, до так называемых "местных выборов".

А до начала своей "политической карьеры" Якименко отметился не только молниеносной изменой Украины и переходом на сторону российских оккупантов, но и тем, что он лично участвовал в пытках земляков, не обрадовавшихся приходу врага – и делал это, говорят местные, с особой жестокостью.

Напомним, в Москве 12 апреля взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Он принадлежал Василию Прозорову, предателю из бывших сотрудников СБУ, который с 2014 года работал на РФ, передавая врагу информацию о ходе АТО. Впоследствии он бежал в Россию.

А 16 апреля российские силовики заявили о задержании "агента СБУ", подорвавшего авто Прозорова. Гражданину РФ указания, по версии "следствия", передал едва ли не лично глава Службы Василий Малюк.