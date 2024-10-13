На Кураховском направлении ВСУ мощно отразили атаку врага: армия РФ потеряла много техники и более 30 военных

Воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили массированный механизированный штурм оккупантов на Кураховском направлении. В атаку на позиции украинских десантников россияне направили 25 бронемашин с пехотой и пять танков.

Видео дня

Защитники дали врагу бой, испепелив 7 бронемашин и один танк и оставив в степи украинской Донетчины несколько десятков захватчиков. Подробности и видео "денацификации" с "демилитаризацией" обнародовали в Telegram-канале бригады.

Тремя десятками бронетехники попытались на днях россияне захватить позиции 70 ОДШБр на Кураховском направлении.

"25 бронемашин с пехотой при поддержке 5 танков выехали на штурм позиций 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, держащей оборону на Кураховском направлении", – рассказали воины.

Но таврические десантники дальше врагу достойный бой. Они испепелили семь вражеских бронемашин вместе с пехотой и один российский танк. Еще один танк воины подбили.

"33 оккупанта в ходе этого боя погибли. Некоторые просто выгорели праведным десантным огнем. Еще столько же россиян получили ранения. Уцелевшая техника в панике "сверкала пятками" с поля боя, убегая от наших ударных дронов. Слава вам, воины-десантники!" – говорится в сообщении.

Фразу о "выгорании праведным десантным огнем" защитники употребили не просто так – и уж точно не исключительно в переносном смысле: на видео 18+, которое можно посмотреть в Telegram-канале 79-ки, видно не только как захватчики сгорают после неудачных попыток спрятаться под бронетехникой, но и какой богатый "внутренний мир" у тех из них, кто не смог избежать прямого контакта с украинскими дронами или снарядами.

В бригаде также призвали украинцев присоединяться к сбору 79 ОДШБр на дроны и другие необходимые для качественного "русореза" вещи. Помочь воинам достичь цели в 3 млн грн можно, сделав донат на Банку или по номеру карты банки 5375 4112 1860 7112.

"Также нашу бригаду можно поддержать и на сайте "Друзья ДШВ". Выбирай 79-ку – и помогай нам уничтожать врага", – обратились к соотечественникам защитники.

Напомним, минувшей ночью Россия атаковала Украину четырьмя ракетами и 68 "Шахедами". Силы ПВО сбили 31 дрон-камикадзе, еще 36 российских беспилотников были локационно потеряны.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько КАБов, ракет и дронов Россия применила за неделю, и указал на потребность в ПВО.