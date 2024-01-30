На Киевщине прозвучали взрывы во время воздушной тревоги: сообщается о работе ПВО

В ночь с 29 на 30 января российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из-за чего в ряде регионов была объявлена воздушная тревога. В разных областях, в частности на Киевщине, по вражеским БПЛА работали силы противовоздушной обороны.

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Громко было в городе Белая Церковь, о чем писали в сети. Работу сил ПВО по вражеским целям без уточнения района подтвердили в Киевской областной военной администрации.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, силы противовоздушной обороны Украины отразили воздушную атаку России в ночь на 29 января. В небе над разными регионами защитники сбили все восемь дронов-камикадзе типа Shahed.

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