На Киевщине нашли тела 1150 мирных жителей: у многих пулевые ранения

В Киевской области, по состоянию на 27 апреля, правоохранители обнаружили и осмотрели 1150 тел погибших во время российской оккупации мирных жителей. У многих украинцев судмедэксперты выявили пулевые ранения.

Об этом рассказал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, передает пресс-служба правоохранителей. Криминалисты фиксируют все факты военных преступлений российских оккупантов.

"На Киевщине по результатам проведения отработки полицейские обнаружили и осмотрели 1150 тел погибших гражданских граждан. Найденные тела были доставлены в судебно-медицинские учреждения. Хочу подчеркнуть, что это были именно гражданские граждане – которые не имели никакого отношения к военным или территориальной обороне. У многих погибших обнаружены пулевые ранения", – отметил Небитов.

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Напомним, в России заявили, что не будут инициировать международное расследование массовых убийств украинцев в Буче. С момента появления первых кадров страшных преступлений российской армии под Киевом Москва отрицает, что это сделали ее войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время оккупации Бучи Киевской области российские войска безжалостно убивали мирных жителей, хотя Минобороны РФ постоянно заявляет, что не причастно к военным преступления в пригороде столицы. В то же время было опубликовано видео, на котором видно военных страны-агрессора рядом с телами украинцев.