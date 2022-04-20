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На Киевщине эксгумировали тело уроженца РФ, который пытался в Бородянке остановить колону российских оккупантов. Фото

Олег Тимченко
Война против России
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Мужчина рассказал, как погиб его отец

В Бородянке Киевской области во время процедуры эксгумации на территории местной больницы нашли тело 64-летнего Сергея Салова. Мужчина погиб, пытаясь остановить военную колону российских оккупантов.

Об этом OBOZREVATEL рассказал его сын Александр,. В первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора, 24 февраля, мужчине исполнилось 64 года, а 28 февраля его убили россияне (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).

"В тот день был обстрел, мой отец сказал маме, что пойдет останавливать российскую технику. Отец встал на пути колонны и его просто переехали. Это был российский БМП с буквой V", – рассказал Александр.

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Только 1 марта сыновья убитого мужчины смогли забрать его тело с дороги.

"Мы боялись, что от него ничего не останется, нужно было успеть похоронить. Я нашел возле БМП спальный мешок российских военных, и мы вложили в него отца. Привезли в морг, нам сказали, что нужно делать судебно-медицинскую экспертизу, но медиков уже не было", – сообщил Александр.

Он также рассказал, что 22 марта тело его отца добрые люди захоронили на территории больницы. Семья же погибшего мужчина была вынуждена эвакуироваться в Красилов Хмельницкой области.

Сейчас его родные вернулись, чтобы перезахоронить тело.

"Нужно похоронить по-людски", – говорит сын.

По словам Александра, его отец был русскоязычным, родом из России. Но, как видим, "русский мир" не пощадил и его.

На телефоне мужчины снимок улицы, где был убит его отец, российская техника, а вдали тело мужчины. Всего на территории больницы обнаружили тела шести человек.

Автомобиль, на котором вывозили тела погибших.
Погибших похоронили на территории больницы.
Генерал полиции Андрей Небытов приехал на место трагедии.
Сын погибшего мужчины.
Россияне убилы мужчину, который вышел остановить их.
Место эксгумвции.
Полиция на месте трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области почти не осталось уцелевших домов после оккупации российскими войсками. Солдаты страны-агрессора разграбили город, а что не смогли забрать – уничтожили.

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