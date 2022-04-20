На Киевщине эксгумировали тело уроженца РФ, который пытался в Бородянке остановить колону российских оккупантов. Фото
В Бородянке Киевской области во время процедуры эксгумации на территории местной больницы нашли тело 64-летнего Сергея Салова. Мужчина погиб, пытаясь остановить военную колону российских оккупантов.
Об этом OBOZREVATEL рассказал его сын Александр,. В первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора, 24 февраля, мужчине исполнилось 64 года, а 28 февраля его убили россияне (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. 18+).
"В тот день был обстрел, мой отец сказал маме, что пойдет останавливать российскую технику. Отец встал на пути колонны и его просто переехали. Это был российский БМП с буквой V", – рассказал Александр.
Только 1 марта сыновья убитого мужчины смогли забрать его тело с дороги.
"Мы боялись, что от него ничего не останется, нужно было успеть похоронить. Я нашел возле БМП спальный мешок российских военных, и мы вложили в него отца. Привезли в морг, нам сказали, что нужно делать судебно-медицинскую экспертизу, но медиков уже не было", – сообщил Александр.
Он также рассказал, что 22 марта тело его отца добрые люди захоронили на территории больницы. Семья же погибшего мужчина была вынуждена эвакуироваться в Красилов Хмельницкой области.
Сейчас его родные вернулись, чтобы перезахоронить тело.
"Нужно похоронить по-людски", – говорит сын.
По словам Александра, его отец был русскоязычным, родом из России. Но, как видим, "русский мир" не пощадил и его.
На телефоне мужчины снимок улицы, где был убит его отец, российская техника, а вдали тело мужчины. Всего на территории больницы обнаружили тела шести человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области почти не осталось уцелевших домов после оккупации российскими войсками. Солдаты страны-агрессора разграбили город, а что не смогли забрать – уничтожили.