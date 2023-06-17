На Каховской ГЭС могли взорвать подводный проход: расследователи NYT указали новые аспекты теракта

Взорванная оккупантами плотина на Каховской гидроэлектростанции была сложной инженерной конструкции, но действительно имела слабые места преимущественно в части, скрытой под водой. Поскольку она была построена в советское время, в Москве была точная информация о чертежах и схемах строения всех объектов ГЭС.

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Об этом рассказали журналисты The New York Times, исследовав вопрос очередного теракта России. Плотина была построена из огромного бетонного блока в основании.

"Через нее проходит небольшой проход, доступный из машинного зала плотины. Судя по свидетельствам, именно в этом проходе взорвался заряд взрывчатого вещества и разрушил дамбу", – сказано в материале.

В 2:35 и 2:54 6 июня сейсмические датчики в Украине и Румынии зафиксировали явные признаки крупных взрывов. Свидетели в этом районе слышали сильные взрывы примерно между 2:15 и 3 часами ночи.

"Видеозаписи показывают, что после того, как первая секция дамбы была прорвана, сила стремительной воды прорывала в дамбе все большую и большую брешь", – подчеркнули западные СМИ.

Поскольку на этой неделе уровень воды еще больше упал, он оказался ниже верхней части бетонного фундамента. По словам инженеров, обрушившаяся секция не была видна выше ватерлинии — убедительное доказательство того, что фундамент получил структурные повреждения.

Напомним, что в первые дни после теракта на Каховской ГЭС руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж выразил свою позицию о причинах подрыва дамбы Россией. Он заметил, что южный коридор и проход к Крыму являются для них стратегически более важными, чем восток нашей страны.

"Там они еще имеют прямую коммуникацию с Россией, но здесь, если украинская армия проводит успешную наступательную операцию на Запорожском, Херсонском направлениях, она на плечах отступающих может зайти в Крым, перерезав Крымским мост и нейтрализовав Черноморский флот ракетами и беспилотниками", – подчеркнул военный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что наводнение, спровоцированное подрывом Каховской дамбы,из неисследованных курганов вода может вымыть исторические артефакты. В то же время на дне обмелевшего водохранилища люди видят исторические и археологические находки разных временных периодов.

Также военное преступление Россиян на ГЭС в Новой Каховке привело к потере урожая из части Херсонской области. Дефицит в масштабах страны значительно на цены на продукты питания не повлияет. В других регионах Украины увеличили посев овощных культур, однако созревают они там позже, чем на Херсонщине. Кроме того, некоторые культуры (например арбузы) сложно выращивать в других областях.

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