На Хмельнитчине руководителя банка заподозрили в присвоении 5 млн грн семей погибших защитников Украины

На Хмельнитчине управляющую одного из отделений банка заподозрили в присвоении средств, принадлежавших семьям павших в боях за Украину воинов. По данным следствия, женщина присвоила себе более 5 миллионов гривен.

В настоящее время подозреваемая задержана, ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с альтернативой в виде залога, эквивалентного сумме средств, в присвоении которых подозревается женщина. Подробности рассказали в Шепетовской окружной прокуратуре.

Как отмечается в сообщении, следователи Шепетовского районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области сообщили о подозрении управляющей местного отделения банка в присвоении денег, полученных от государства семьями павших в боях воинов.

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Женщине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение лицом чужого имущества, которое было ему вверено и находилось в его ведении, совершенное в особо крупных размерах в условиях военного положения путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).

Как установили следователи в ходе досудебного расследования, в 2022-2023 годах подозреваемая, узнав о получении семьями погибших воинов из Белогорской и Ямпольской территориальных громад, предлагала людям банковские услуги по выгодному обмену гривневых средств на иностранную валюту с последующим ееразмещением на депозитных счетах банка. Получив деньги, утверждает следствие, женщина их присвоила.

"Таким образом подозреваемой удалось незаконно завладеть денежными средствами членов семей погибших защитников Украины на сумму более 5 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали. 16 сентября Шепетовский горрайонный суд избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 2 месяца, с возможностью внесения залога в размере 5 млн гривен.

Если суд признает женщину виновной в совершении преступления, которое ей инкриминируют, она может провести за решеткой от семи до 12 лет. Санкция статьи также предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацию имущества.

Напомним, ранее суд наложил арест на имущество и 5,5 млн грн полковника ГСЧС из наживавшегося на войне Запорожья. По данным следствия, он вместе с сообщниками продавали горючее, которое выделяло государство для нужд ГСЧС. Такие "заработки" нанесли ущерб государству в размере более 2,3 миллионов гривен.