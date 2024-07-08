На Харьковщине гражданский автомобиль наехал на мину: погибли четыре человека, среди них ребенок. Фото

В Харьковском районе на российской мине подорвалось авто с гражданскими. Предварительно, погибли четыре человека, среди них и ребенок. По словам родных, в машине могли находится шесть человек: четверо взрослых и двое несовершеннолетних.

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Трагедия произошла на грунтовой дороге в лесу. Об этом вечером 7 июля рассказал в Telegram глава Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов.

"Семья ехала на легковом автомобиле... Распознавание тел продолжается", – сообщал чиновник по состоянию на 22:00 воскресенья.

Он напомнил, что все лесополосы, обочины дорог деоккупированных территорий крайне опасны. Противотанковые, противопехотные и другие мины могут быть хорошо замаскированы на поверхности или в толще земли.

Если вы увидели подозрительный предмет, трогать его ни в коем случае нельзя. Чтобы сообщить о находке, звоните 101 или 102.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины напомнили о минной опасности, которая остается в природе после российских обстрелов и оккупации. Спасатели предостерегли: лес изменился, и рассказали трагическую историю жителя Черниговщины, который в 2023 году подорвался на кассетном боеприпасе в лесу, возле которого прожил всю жизнь.

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