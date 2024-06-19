На Харьковщине 7-летний мальчик нашел мину "Лепесток", она сдетонировала

Под Харьковом в дачном поселке Родичи ребенок пострадал от детонации взрывного устройства. Предварительно, это была противопехотная фугасная мина "Лепесток".

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Инцидент произошел вечером во вторник, 18 июня, в районе 20:30. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной (военной) администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

Малолетний попал в больницу. "Во время прогулки 7-летний парень поднял взрывное устройство, которое сдетонировало и нанесло телесные повреждения", – рассказал чиновник.

ПФМ-1 "Лепесток" небольшого размера и не похожа на привычный боеприпас, а напоминает некую запчасть или лист, упавший с дерева. Взрывается при нажатии. Эта мина не имеет механизма самоликвидации и может лежать годами, пока на нее не наступят или не наедут.

Добавим: в течение минувших суток (18 июня) на Харьковщине украинские взрывотехники провели разминирование 9,73 га территории и уничтожили 454 взрывоопасных предмета.

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