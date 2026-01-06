"Мы дождались удара бумеранга, дальше будет хуже". Россию захлестнула новая волна преступлений "героев СВО"

Военнослужащие армии России продолжают террор не только украинцев, но и своих соотечественников. Конец 2025 года и начало 2026-го не стали затишьем из-за новогодних праздников – как по количеству преступлений, совершенных вернувшимися с фронта оккупантами, так и по вынесенным приговорам. Вот только даже за особо тяжкие преступления большинство фигурантов не понесет ответственности.

О том, что произошло на территории страны-агрессора, читайте в материале OBOZ.UA.

Под ударом женщины и дети

Настоящим шоком для жителей Курска стала информация об изнасиловании местной девочки командиром взвода в/ч 93392 (6-й танковый полк). Денис Щекин надругался над 11-летним ребенком в квартире на улице Пигорева. 44-летний оккупант женат, есть взрослый сын.

По российскому законодательству за изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Но практически гарантированно Щекин избежит наказания, отправившись на войну в Украине. Это уже стало в РФ обычной практикой.

Еще один оккупант сейчас под следствием за совращение 13-летней девочки в Архангельской области. Педофилом оказался военнослужащий в/ч №54740 в Мурманской области Владимир Краснов. 35-летний оккупант общался с подростком в мессенджерах на сексуальные темы и склонял к интиму.

Ранее Краснов был судим за создание фиктивных фирм и незаконную финансовую деятельность. Контракт с МО РФ он заключил добровольно в феврале 2024 года.

А в Республике Тыва вернувшийся с фронта оккупант устроил пытки любимой женщине. К 53-летнему Михаилу Казанцеву в Кызыл приехала знакомая, с которой у него были отношения. Оккупант обвинил женщину в измене, избил и пять дней продержал в квартире, подвергая жестоким пыткам.

На шестой день издевательств, когда Казанцев ушел в магазин и забыл закрыть дверь, женщина надела его вещи и сбежала. Медики зафиксировали у пострадавшей сотрясение мозга, обширные ожоги, колото-резаные раны и перелом от удара костылем.

Казанцев ранее был четыре раза судим: за разбой, за причинение тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти, за нарушение административного надзора, нападение на представителя власти и попытку убийства. После последнего приговора в колонии он подписал контракт с МО РФ. Высока вероятность, что сейчас произойдет то же самое.

"Война все спишет"

Много преступлений в России совершают "слетевшие с катушек" оккупанты. Яркий пример – то, что произошло в Калининградской области.

Василий Ярмолич не вернулся на службу из отпуска. За два месяца отсутствия он успел ограбить водителя такси, нанеся тому 18 ножевых ранений и похитив из машины телефон, наушники, банковские карты, деньги и кроссовки.

Ранее Ярмолича уже судили за нападение. Будучи в гостях, он задушил проводом женщину, пытался убить и ее дочь – та выжила, но получила инвалидность. Преступника тогда приговорили к 19 годам, но из колонии отпустили на войну. И вот закономерный итог – новое преступление.

Еще одно жестокое преступление совершил 50-летний оккупант Михаил Молочков. Он самовольно покинул воинскую часть и несколько месяцев скрывался, перемещаясь по регионам, затем в удмуртском городе Сарапул он набрел на бытовку, в которой сидели дворник со своей знакомой.

Выпив вместе с ними и дождавшись, когда новые знакомые уснут, Молочков поджег вещи и подпер снаружи дверь бытовки. Дворник умер от острого отравления угарным газом, а женщина – от термического ожога.

Военный суд в Екатеринбурге приговорил Молочкова к 18 годам колонии, пять из которых он должен провести в тюрьме, и остальной срок – на строгом режиме. Но сидеть преступник не намерен. Он сказал, что доволен приговором и поедет воевать. Мол, еще может "прицепить несколько хо*лов на тот свет".

Правда, в прошлый раз он провел на фронте всего 27 дней, после чего сбежал, не получив ранений. Ранее он уже был судим за тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть, а в колонии подписал контракт.

"Эпидемия" на дорогах

Настоящим кошмаром для жителей РФ стали и пьяные военные за рулем. Подавляющее большинство из них – вернувшиеся с войны, в том числе в отпуск. Счет пойманным на пьяном вождении за полгода перевалил за четыре тысячи. И это то, о чем стало известно, в большинстве же случаев даже не составляют протокол. Но самое циничное в том, что, даже сбив насмерть человека, оккупанты избегают ответственности.

Например, под Волгоградом прекратили уголовное дело против российского оккупанта, который пьяным насмерть сбил 49-летнюю медсестру Калачевской ЦРБ Ольгу Демьянченко. Экспертиза подтвердила, что в авто не было неисправностей, а у водителя была возможность избежать столкновения.

Следователь заявил сыну погибшей, что виновник аварии "не так уж много" выпил и вообще военным можно… безнаказанно сбивать людей.

"На вопрос об алкоголе в крови водителя мне сказали, что количество этанола было не таким уж и большим. Получается, я как участник СВО могу сейчас сбить человека и мне за это ничего не будет? Следователь сказал: да, ничего не будет", – жаловался сын медсестры, сам тоже военный.

С каждым днем количество преступлений, совершенных "освободителями" у себя дома, неуклонно растет. Рассчитывать же на справедливый суд не приходится: и убийцам, и насильникам дают возможность "смыть кровью грехи" – отправиться воевать против Украины. В случае же если выживут, совершение ими нового преступления в РФ практически неизбежно. Замкнутый круг.

Сами жители страны-агрессора, чьи друзья или родные люди пострадали от "героев СВО", в социальных сетях эмоционально обсуждают происходящее: "Мы дождались удара бумеранга", "Дальше будет хуже", "Их нельзя было выпускать из-за решетки!" и т.п.

Но на этом весь "протест" и заканчивается.